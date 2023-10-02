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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تؤكد تطلعها إلى تعميق شراكتها مع جزر المالديف ودعم العلاقات الثنائية

الرئيس محمد مويزو
الرئيس محمد مويزو
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أكدت الولايات المتحدة تطلعها إلى تعميق شراكتها مع جزر المالديف وتوسيع العلاقات الثنائية، مهنئة الرئيس المنتخب محمد مويزو، بفوزه في الانتخابات التي جرت في جزر المالديف في 30 سبتمبر.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وجزر المالديف تتمتعان بعلاقة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. 
وقد فاز محمد مويزو، مرشح ائتلاف الحزب التقدمي لجزر المالديف وحزب المؤتمر الوطني الشعبي، في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف بحصوله على 53.8 % من الأصوات.
 

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الولايات المتحدة جزر المالديف
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