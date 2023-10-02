الولايات المتحدة تؤكد تطلعها إلى تعميق شراكتها مع جزر المالديف ودعم العلاقات الثنائية

أكدت الولايات المتحدة تطلعها إلى تعميق شراكتها مع جزر المالديف وتوسيع العلاقات الثنائية، مهنئة الرئيس المنتخب محمد مويزو، بفوزه في الانتخابات التي جرت في جزر المالديف في 30 سبتمبر.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وجزر المالديف تتمتعان بعلاقة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقد فاز محمد مويزو، مرشح ائتلاف الحزب التقدمي لجزر المالديف وحزب المؤتمر الوطني الشعبي، في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف بحصوله على 53.8 % من الأصوات.

