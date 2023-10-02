دبلوماسي روسي: حل الوضع الأوكراني عبر التفاوض لم يطرح للمناقشة في الأمم المتحدة

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن نظام كييف لم يبد أي استعداد لبحث أي جانب مما يخص الأزمة مع موسكو، مشيرا إلى أن حل الوضع الأوكراني عبر التفاوض لم يطرح للمناقشة في الأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إنه لم يتم طرح مسألة التسوية عبر التفاوض بأي شكل من الأشكال في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أوكرانيا رفضت في إحدى المرات الخطة التي تم التوقيع عليها بالفعل بالأحرف الأولى للتسوية السلمية، حيث أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما من أجل حرق كل الجسور (للتفاوض).. وحظر المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة أن موسكو لا ترى أي جهود أو مقترحات حقيقية لعملية التفاوض، ولا يوجد أي حوار حول هذا الموضوع في إطار المنظمة الأممية.

