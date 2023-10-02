أخبار متوقعة اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023.

الإسكندرية.. يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، ملتقى توظيفيًا يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ومشاركة 31 شركة خاصة.

القاهرة.. تحتفل سفارة الهند بالقاهرة بالذكرى الرابعة والخمسين بعد المئة لميلاد المهاتما غاندي، وذلك بحضور سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه.

القاهرة.. يستقبل مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي الإماراتي "الليلة الأخيرة" لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح بدولة الإمارات، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة.

تونس.. تنظم تونس، على مدى يومين، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي يأتي تحت شعار "نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث".

تونس.. تطلق وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس تجربة نموذجية لاستغلال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها شركة "ستارلينك - سبايس إكس"، وذلك في إطار ورشة عمل حول واقع وآفاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

مانيلا.. تطلق الفلبين والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة، تشارك فيها 7 دول أخرى من بينها اليابان، وتُقام التدريبات العسكرية السنوية لمدة 12 يومًا في المياه الواقعة جنوب شرقي جزيرة "لوزون" شمالي الفلبين.

ستوكهولم.. تعلن الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل العالمية اسم الفائز أو الفائزين بجائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023.

