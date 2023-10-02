ستظل في قلوبنا.. طلاب "اليابانية" بطور سيناء يعزين مدير المدرسة

قدم طلاب المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء وكل العاملين فيها نموذجًا للوفاء ورد الجميل للأب والقائد محمود عبد العال، مدير المدرسة الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بعد صراعٍ مع المرض، داعين من المولى عز وجل، أن يتغمده بوافر رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وحمل طلاب المدرسة، لافتات عزاء للمغفور له بإذنه تعالى محمود عبدالعال، مدير المدرسة، مكتوب عليها (ستظل في قلوبنا)، كما جرى وضع "بوستر ضخم" بصورة الفقيد في مدخل المدرسة مكتوب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ) صدق الله العظيم. القائد محمود عبدالعال تولى قيادة المدرسة منذ إنشائها عام 2018 وحتى عام 2023، سلام على روح لم تفارقنا.. اللهم ارحم فقيدنا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأجمع طلاب المدرسة وجميع العاملين فيها أن الفقيد "محمود عبدالعال" كان نموذجًا للقائد التربوي الناجح، تعلمنا الوفاء علي ايدي قائد عظيم، تولي إدارة المدرسة بكل حب واخلاص واستطاع صنع السعادة وتحقيق نجاح بكل ما يملك من جهد واجتهاد.

كان رحيل الشاب الخلوق "محمود عبد العال"، مدرب إنتل من أجل التعليم (سابقًا)، ومدير المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، أحد رموز جنوب سيناء التعليمية، قد أحدث صدمة كبيرة وسط جموع المواطنين في سيناء صغارًا وكبارًا، ووارى جثمانه الثرى في المقابر الجديدة بطور سيناء، عقب صلاة ظهر الأربعاء الماضي بمسجد المنشية في العاصمة طور سيناء، ومنذ إعلان خبر وفاته بعد صراعه مع المرض، تحولت مواقع السوشيال ميديا كافة إلى سرادق عزاء كبير، وانهمرت تغريدات ورسائل التعزية، معتبرين أن الفقيد كان نموذجًا فريدًا في الأخلاق والعلم والالتزام والإخلاص والتفاني في العمل.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإدارة طور سيناء التعليمية ونقابة المعلمين، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الراحل سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويجعل مرضه في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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