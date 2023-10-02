فوائد لا تعد لمساج الوجه.. تعرف عليها

الوجه يحتاج لروتين عناية يومي ويحتوى على الأشياء المهمة منها الغسول والمرطب والمقشر والمواد التجميلة الأخرى التي تعالج مشاكل الوجه ومن ضمن الروتين الذي يحتاجه الوجه هو المساج لما له من فوائد كبيرة حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الوجه ومن الفوائد الآخرى:

- تجديد حيوية البشرة:

يساعد مساج الوجه على استعادة حيوية البشرة من خلال زيادة سمك عضلات الوجه، وتقليل إجهاد البشرة، وتعزيز استرخائها.

-تقليل الانتفاخ:

قد يحدث الانتفاخ نتيجة تجمع السوائل في مناطق معينة من الوجه خاصةً حول العينين، ويعد تقليل الانتفاخ أحد فوائد مساج الوجه، إذ إن المساج يساعد على توزيع هذه السوائل مما يقلل من مظهر الانتفاخ بشكل مؤقت.

-شد البشرة:

يمكن اللجوء إلى تدليك الوجه للتحسين من مظهر البشرة والتقليل من التجاعيد، إذ إنه من فوائد مساج الوجه أنه يساعد على شد البشرة والتقليل من ارتخائها عن طريق زيادة مستوى البروتينات الجلدية التي تقدم مفعولًا مقاومًا للشيخوخة.

-التقليل من ضغط الجيوب:

قد يساعد مساج الوجه على التقليل من الضغط داخل الجيوب في حال كان الضغط والاحتقان غير ناتجًا عن الالتهاب، ويتم ذلك من خلال تعزيز تدفق الدم وتسهيل ترشيح المخاط والتخفيف من آلام الرأس.

-التخفيف من أعراض مرض المفصل الصدغي الفكي:

قد يساعد تدليك الوجه في التخفيف من أعراض مرض المفصل الصدغي الفكي المتمثلة في طقطقة الفك، وآلام الفك والأذنين، إذ إن إرخاء عضلات الفكين المشدودة هو واحد من فوائد مساج الوجه الذي يساهم في استعادة التوتر العضلي الطبيعي لهذه العضلات والتخفيف من الأعراض المزعجة، ومن الممكن القيام بتمارين الفك الخاصة بمرض المفصل الصدغي الفكي بجانب مساج الوجه للحصول على نتائج أكثر وضوحًا.

-تحسين الحالة النفسية:

بالإضافة إلى الفوائد التجميلية والجسدية للتدليك فإن تحسين الحالة النفسية هي أيضًا واحدة من فوائد مساج الوجه، إذ يعمل مساج الوجه على تحفيز الجهاز العصبي الودي مما يعمل على تحفيز الشعور بالاسترخاء والانتعاش.

-أضرار مساج الوجه:

الإصابة بالحمامى (Erythema) والتورم المائي في الوجه.

الإصابة بالتهاب الجلد.

ظهور طفح عدي الشكل (Acneiform eruption).

خرافات حول فوائد مساج الوجه.

بعض الناس يشتكون من تنحيف الوجه والتقليل من الدهون الموجودة في الوجه والرقبة.



-كيفية القيام بمساج الوجه:

غسل اليدين والوجه بشكل جيد.

وضع كمية صغيرة من أحد الزيوت الأساسية أو بلسم تنظيف الوجه على أطراف الأصابع أو كف اليد.

تدليك الوجه عن طريق تكوين ضغط لطيف وثابت على الوجه مع التركيز على كل منطقة في الوجه لفترة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية.

يفضل عدم القيام بتدليك الوجه في المنزل، واللجوء إلى اخصائي مساج الوجه عند وجود بعض الحالات الخاصة مثل:

وجود ندبات في الوجه.

وجود حب الشباب على الوجه.

وجود أمراض، مثل: مرض المفصل الصدغي الفكي.