"الضفة الأخرى".. لامباردي: مصر بذلت جهدًا غير مسبوق في التاريخ لوقف تمويل الإخوان

قال لامباردي، الخبير والمؤرخ، إن جماعة الإخوان تحاول بث سمومها في فرنسا لخلق نوع من الشقاق مع الدولة الفرنسية، وخلق دولة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية لا تمتلك شجاعة مثل دولة النمسا التي حظرت الجماعة، وهذا من شأنه أن يُسبب الكثير من المشاكل الأخرى.

وأضاف "لامباردي"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا حظرت جماعة الإخوان في روسيا، والقول بوجود عناصر من جماعة الإخوان في صفوف القوات الأوكرانية أمر مُبالغ فيه، والدور الإخواني في الحرب الروسية الأوكرانية ضعيف للغاية.

ولفت إلى أن الاستخبارات الأوروبية تعمل بصورة أكثر فاعلية منذ الهجمات الإرهابية في 2015، وتحاول منع أي نشاط لهذه التنظيمات، مشيرًا إلى أن مصر وأوروبا والسعودية بذلوا مجهودًا كبيرًا غير مسبوق في التاريخ لوقف أي تمويل لهذه التنظيمات.

وأوضح أن الدول الأوروبية يجب أن تحظر جماعة الإخوان مثل دولة النمسا والعديد من الدول الأوروبية، مشددا على ضرورة حظر هذه الجماعة بصورة نهائية لكي لا يكون لهذا التنظيم أي تأثير في المجتمعات الأوروبية مستقبلاً.



