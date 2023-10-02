خبير لـ"الضفة الأخرى": الإخوان أحد أدوات بريطانيا للضغط على المصالح الروسية

قال الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المساعد بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ بموسكو، إن جماعة الإخوان استخدمت الحرب الروسية الأوكرانية لجمع التبرعات، وإرسال مواد غذائية وملابس إلى الجيش الأوكراني، وهذا الأمر أعطى الجماعة فرصة للتحرك بشكل أكبر داخل كييف، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة استقبلت بعض الأموال من هولندا وبعض الدول الأوروبية لدعم القوات الأوكرانية ضد روسيا.

وأضاف "الديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن جماعة الإخوان تكن العداء لروسيا منذ الاتحاد السوفيتي، كما أن إخوان بريطانيا يقفون بكل قوة ضد روسيا، ولذلك من الطبيعي أن يكون فرع إخوان لندن يقف ضد روسيا، ويدعم بشكل كبير الدولة الأوكرانية.

وأوضح أن الحكومة الأوكرانية تستخدم كل الإمكانيات ضد الدولة الروسية، مشيرًا إلى أن فرع الإخوان في لندن أحد الأدوات التي تُستخدم من قبل بريطانيا لمهاجمة والضغط على المصالح الروسية في أوكرانيا وفي دول بحر البلطيق، ومن المتوقع أن تتوسع جماعة الإخوان في هذه الدول، في إطار محاربة الاتحاد الروسي الفترة المقبلة.



