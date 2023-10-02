"الضفة الأخرى".. خبير يكشف حقيقة مشاركة الإخوان في الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المساعد بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ بموسكو، إن عمل منظمة “الرائد” الإخوانية استمر داخل أوكرانيا من خلال جمع التبرعات، والمشاركة في المناسبات الدينية المختلفة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان دائمًا ما تستخدم هذه الأمور للتغلغل داخل المجتمعات الإسلامية، ولكن لا يمكن مقارنة نشاط جماعة الإخوان في أوكرانيا بباقي المجتمعات الإسلامية؛ لأن المجتمع المسلم في أوكرانيا أعداده أصبحت قليلة بعد استقطاع روسيا جزيرة شبه القرم.

وأضاف "الديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن منظمة الرائد تعتبر منظمة أم داخل المجتمع الأوكراني، ويعمل تحت هيكل هذه المنظمة 18 منظمة أخرى تستخدم الأمور الاجتماعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للانتشار، مشيرًا إلى أن جميع المنظمات التي تعمل في هيكل منظمة "الرائد" تختص بالنساء، خاصة وأن جماعة الإخوان تعمل على تجنيد النساء، لأن النساء يخرجن جيلا جديدا على فكر جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هناك تقييدًا بعض الشيء من قبل الدولة الأوكرانية لمنظمة الرائد الإخوانية قبل عام 2014، خاصة وأن أوكرانيا في هذا الوقت كانت تتبع لروسيا التي حظرت جماعة الإخوان، وبعد سيطرة روسيا على شبه القرم استخدمت جماعة الإخوان هذه الازمة لزيادة التغلغل داخل المجتمع الأوكراني، ولكن لم يثبت بأن جماعة الإخوان في روسيا تتواصل مع أوكرانيا للمحاربة بجانب القوات الأوكرانية ضد موسكو.



