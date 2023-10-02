"الضفة الأخرى".. خبير علاقات دولية: منظمة الرائد الذراع المهم لجماعة الإخوان داخل أوكرانيا

قال الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المساعد بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ بموسكو، إن جماعة الإخوان الإرهابية في شرق أوروبا تعمل على التغلغل داخل المجتمعات الإسلامية مستغلة عمليات المساعدات الإنسانية وجمع التبرعات، وإقامة منتديات إنسانية مرتبطة بالمجتمع المسلم.

وأضاف "الديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن جماعة الإخوان كانت متواجدة في أوكرانيا من خلال منظمة “الرائد” التي تعتبر الذراع المهم لجماعة الإخوان داخل كييف، مشيرًا إلى أن روسيا بعدما اقتطعت جزيرة شبه القرم من أوكرانيا وضمها للاتحاد الروسي، اختلفت طبيعة عمل جماعة الإخوان، وحاولت التواجد مرة أخرى داخل شبه القرم من خلال إعادة تسمية جمعية الرائد الإخوانية.

وأوضح أن أجهزة الأمن الروسية تضع جماعة الإخوان تحت الميكروسكوب، وتعمل على منع نشاطها، وداهمت المساجد التابعة لهذه الجماعة، وعثرت على بعض المواد الأدبية المتطرفة، وصادرت هذه المواد، وعاقبت الأشخاص الذين استخدموها.



