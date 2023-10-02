الدوري الفرنسي.. هزيمة نانت أمام رين في ليلة طرد مصطفى محمد

تعرض فريق نانت الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، لهزيمة قاسية من مضيفه رين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما على ملعب "روازون بارك" في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتعادل الفريقان في الشوط الأول، حيث افتتح رين أهداف اللقاء عن طريق اللاعب بينجامين بوريجايد من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل بيدرو شيريفيلا في الدقيقة 45 من خطأ دفاعى لأصحاب الملعب.

وفي الشوط الثاني، أحرز رين ثنائية عن طريق ديسير دو في الدقيقة 73 وأرنود كاليموندو من ضربة جزاء في الدقيقة 90، وشهدت المباراة طرد مصطفى محمد في في الدقيقة 77 بعد الاعتراض على حكم المباراة، ليحصل على البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته مع نانت.

وبهذه النتيجة، رفع رين رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

