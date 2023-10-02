بايدن: نتوقع من الكونجرس مشروع قانون منفصلًا لمساعدة أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونجرس مشروع قانون منفصلًا بشأن مد كييف بالمساعدات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لن نتراجع عن دعم أوكرانيا عقب التوقيع على مشروع قانون تمويل مؤقت، نتوقع من الكونجرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مساعدة أوكرانيا بعد توقيع مشروع قانون التمويل المؤقت دون أن يتضمن مساعدات لكييف".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لم يتبق لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنا عن "شعور بملحاحيته الشديدة".

وقبل ذلك بيوم، وقع بايدن على قانون أقره الكونجرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".

هذا وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لكييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لـ45 يوما.