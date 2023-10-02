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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلهام شاهين: أعتبر نفسي محاربة أدافع عن فني وبلدي التي أعشقها

جانب من حفل الافتتاح
جانب من حفل الافتتاح
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ضمن مفاجأت حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مشاركة الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في تقديم المكرمين ونجمة الدورة الـ ٣٩ الفنانة إلهام شاهين والتي عبرت عن سعادتها بإطلاق اسمها علي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية مشيرة إلي أن السينما والفن أغلى شيء في حياتها  كذلك حب الجمهور.
وتابعت شاهين: أعتبر نفسي محاربة ادافع عن فني وبلدي التي أعشقها  ومن لحظات سعادتي أني  اتكرم في بيتي ووسط اهلي في إسكندرية.
وأكدت شاهين أن النجوم كانوا يتسابقوا علي حضور مهرجان الإسكندرية وأنها لا تنسي ذكرياتها فيه مع النجوم الراحلين الكبير فريد شوقي واحمد زكي ونور الشريف، وقالت:دائما مهرجان الإسكندرية يجمعنا علي حب السينما وانا لا أتصور بهجة الحياة بدون الفن وأنا أعطيته عمري، واليوم أشعر أنني عروسة السينما وافلامي أولادي، وإطلاق اسمي علي الدورة ال٣٩ لمهرجان كبير مثل الإسكندرية هو تتويج لمشوار  ٤٠ سنة سينما  عشت بها لحظات استمتاع كبيرة،و أنهت  إلهام شاهين كلمتها ب" تحيا مصر" 

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إلهام شاهين مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط سهير شلبي
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