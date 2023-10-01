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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يصف وعود ترامب الانتخابية بأنها تهديد للديمقراطية الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية.

وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة "بروبوبليكا": "الوعود التي يقدمها ترامب تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية"، وأشار بايدن إلى أنها تهدد الديموقراطية أيضا في أجزاء أخرى من العالم وليس فقط في الولايات المتحدة، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وحول خططه للحملة الانتخابية القادمة عام 2024، أكد بايدن أنه ليس الممثل الوحيد لحزبه "الحزب الديموقراطي" القادر على الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستجرى في شهر نوفمبر 2024.

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بايدن ترامب الانتخابات الرئاسية الامريكية
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