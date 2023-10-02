«الضفة الأخرى» يكشف أبرز العمليات الإرهابية في دول شرق أوروبا

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، انفوجرافا عن أبرز العمليات الإرهابية في دول شرق أوروبا.

وبدأ الانفوجراف بعرض عملية رهائن مسرح موسكو؛ التي قام بها 50 شيشانيا مسلحا حاصروا مسرح موسكو المزدحم في 23 أكتوبر 2002، وكشف الانفوجراف عن أنه تم احتجاز 850 رهينة، وطالب المهاجمين بانسحاب القوات الروسية من الشيشان، وبعد يومين ونصف من الحصار ضخت القوات الروسية غازًا في فتحات التهوية في المبنى، ثم اقتحمته، وقُتل 39 من المهاجمين على أيدي القوات الروسية، فيما قُتل ما لا يقل عن 129 من الرهائن من بينهم 9 أجانب.

وتناول الانفوجراف أيضا أزمة رهائن مدرسة بسلان، تلك العملية التي اقتحم فيها مجموعة مسلحة مدرسة ببلدة بيسلان في روسيا 1 سبتمبر 2004، وتم احتجاز أكثر من 1100 شخص كرهينة، واقتحمت القوات الروسية المدرسة باستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة في اليوم الثالث، وأسفر الاقتحام عن مقتل 320 رهينة على الأقل من بينهم 186 طفلا، وأعلن زعيم الانفصاليين الشيشانيين شامل باساييف أنه هو من نظم الهجوم.

كما تناول الإنفوجراف تفجيرات مترو الأنفاق في موسكو 2010، وهما تفجيران انتحاريان في العاصمة الروسية موسكو نفذتهما امرأتان، وقع الانفجار الأول في الساعة 07.56 صباحاً بتوقيت موسكو داخل عربة مترو بمحطة لوبيانكا وسط مدينة موسكو، وأدى إلى مقتل 22 شخصا حسب وزارة الطوارئ، وبعد نحو 45 دقيقة هز انفجار ثان محطة بارك كولتوري الواقعة وسط المدينة أيضا، وأدى إلى مقتل 12 شخصا، ووجهت أصابع الاتهام حسب التحقيقات الأولية إلى الانفصاليين الشيشان.

كما تناول الانفوجراف أزمة رهائن مستشفى بوديونوفسك، وهي العملية التي هاجم فيها مجموعة من 200 مقاتل شيشاني بقيادة شامل باساييف مدينة بوديونوفسك في جنوب روسيا، واحتجزوا من 1,500-1,800 شخص في مستشفى المدينة، وقُتل جراء هذه العملية الإرهابية 105 أشخاص مدنيين منهم 18 امرأة و17 رجلا، وقُتل 11 شرطيا و14 عسكريا، واستطاع المقاتلون الشيشان من خلال هذا الحادث التفاوض لوقف إطلاق النار بين روسيا والمقاتلين الشيشان