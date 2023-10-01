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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدنمارك: الآلاف يحتفلون بوصول المقاتلات الأولى من طراز "إف-35"

الدنمارك
الدنمارك
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احتفلت الدنمارك بتسلم المقاتلات الأولى من طراز "إف-35" من شركة لوكهيد مارتن بالتحليق في أجواء البلاد اليوم الأحد.

واصطف آلاف الأشخاص على طرق البلاد لإلقاء نظرة على مقاتلتين أقلعتا من قاعدة جوية في رحلة استمرت ساعة ونصف الساعة فوق الدنمارك، حسبما أفادت وكالة أنباء "ريتزاو".

واستقبل ولي العهد الأمير فريدريك ووزير الدفاع ترويلز لوند بولسين وسياسون آخرون ومسئولون عسكريون وفدا من الشركة في قاعدة سكريدسترب، على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود الألمانية.

وكانت الدنمارك قد تسلمت فى منتصف سبتمبر الماضي الأربع مقاتلات الأولى من بين 27 طائرة تعاقدت عليها في منتصف سبتمبر الماضي، ومن المنتظر أن تحل الطائرات الجديدة محل مقاتلات "إف-16" التي تمتلكها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي.

وتعتزم كوبنهاجن تسليم الطائرات التي ستخرج من الخدمة إلى أوكرانيا. ويتدرب طيارون أوكراونيون حاليا في الدنمارك على قيادة طائرات "إف-16".

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الدنمارك لوكهيد مارتن إف 35
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