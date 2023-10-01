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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي
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أُصِيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي، وعشرات آخرون بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية "برقة" شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل - في إفادة صحفية - إن طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا أُصِيب برصاص الاحتلال الحي في فخذه، وجرى نقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

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الاحتلال الإسرائيلي نابلس الضفة الغربية
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