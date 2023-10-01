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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

٤٢ حزبًا يعلنون رفضهم عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية
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أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢حزبا سياسيا رفضهم لأي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر.


وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري العظيم الذي ثار على الجماعة فى ٣٠يونيو ودفع الثمن غاليا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.


وذكر الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف وقيادات الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدي هذه الجماعة الإرهابية وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.

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تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا رفض عودة جماعة الإخوان الإرهابية
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