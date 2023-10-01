"الدفاع الروسية": القوات شبه العسكرية في إقليم "ناجورنو كاراباخ" تُسلم دفعة جديدة من الأسلحة والذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات شبه العسكرية في إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، سلمت 45 مركبة مدرعة و87 مركبة آلية ونحو 14 مليونا من إمدادات الذخيرة.

وأوضحت "الدفاع الروسية" - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "عملًا باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها، واصلت القوات شبه العسكرية في كاراباخ تسليم الأسلحة والعتاد الخاضع لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية".

وأضاف البيان "أنه تم اليوم تسليم 45 مركبة مدرعة، و87 مركبة آلية، و28 من معدات وأصول الدفاع الجوي، و63 وحدة من المدفعية الميدانية والهاون، وأكثر 5700 وحدة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات، وحوالي 14 مليون طلقة من الذخيرة".

ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه لم يتم تسجيل أية انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الماضية.