"الضفة الأخرى" يفضح تدابير وخطط ذراع الإخوان في أوكرانيا

عرض برنامج “الضفة الأخرى”، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن منظمة "الرائد"، ذراع الإخوان في أوكرانيا.

وكشف التقرير، أن جماعة الإخوان الإرهابية أسست 9 من المنظمات والمراكز الإسلامية في العاصمة كييف، ومدن دنيبروبيترفسك “وسط البلاد”، وزوبوريجا “جنوب شرق”، وسومي “شمال شرق”، ولفيف “غرب”، وخاركيف “شرق”.

وأوضح التقرير أن الإخوان في أوكرانيا أداروا عدة جمعيات إسلامية منها: جمعيتا النور والأنصار في كييف، والمسار في أوديسا (جنوب)، والمستقبل في دنبيرو (شرق وسط أوكرانيا)، وغيرها، موضحًا أن أجهزة الأمن والاستخبارات الأوكرانية دققوا في أنشطة منظمة الرائد منذ عام 2018، وداهمت مقرها في مارس 2018، وألقت القبض على إمام مصري يعمل بجمعية الفجر التابعة للمنظمة في مدينة بولتافا (شمال شرق)، في مايو من العام 2020، الذي كان موضوعاً على قائمة المطلوبين لدى “الإنتربول” لتورطه في قضايا إرهاب بمصر، قبل أن تُطلق سراحه لاحقاً.

ولفت التقرير إلى قيام منظمة الرائد الإخوانية بتوظيف الصراع الأوكراني- الروسي، الذي نشب منذ أزمة شبه جزيرة القرم في عام 2014، لتحقيق مصالحها الخاصة وإظهار نفسها كمنظمة أوكرانية وطنية لا ترتبط بأي جماعة ذات امتداد دولي، موضحا أن منظمة الرائد اختبئت وراء أنشطتها الميدانية والدعائية، مركزةً على أعمال الإغاثة وتقديم الدعم للاجئين الأوكرانيين، والمواطنين الأجانب الذين فروا من مناطق القتال في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى المشاركة في دعم قوات الجيش الأوكراني بالعتاد غير القتالي كالخوذات والدروع.

ونوه بأن منظمة الرائد نقلت مقر عملها الرئيسي، في الأسابيع الأولى للغزو الروسي من العاصمة كييف إلى مركز محمد بن أسد في لفيف غرب أوكرانيا، حيث جرى تنسيق أعمال المنظمة وتسيير قوافل نقل اللاجئين إلى رومانيا والمشاركة في عمليات الإغاثة، قبيل عودة العمل للمقر الرئيسي في كييف، منتصف إبريل 2022.

وتابع: "كما شاركت الرابطة الإسلامية في رومانيا "إخوان مسلمين" في عمليات إجلاء اللاجئين الأوكرانيين والمواطنين الأجانب الذين غادروا أوكرانيا وإيوائهم، وقدّم المركز الثقافي الإسلامي في بوخارست (عاصمة رومانيا) معونات لـ”منظمة الرائد” الأوكرانية، شملت مستلزمات إعاشة للاجئين، ونقلت تلك المعونات للمركز الثقافي الإسلامي التابع للمنظمة في مدينة تشيرنفتسي، على الحدود الأوكرانية – الرومانية، وهذا ما يظهر حجم الدعم الذي قدمه التنظيم الدولي للإخوان شرق أوروبا وتحديدًا في أوكرانيا وبخاصة لمنظمة الرائد.