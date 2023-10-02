اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة زوج مذيعة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب

تنظر اليوم محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة زوج مذيعة، ومديرة منزلها، فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ.

كانت استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى قالت زوجه المجني عليه في شهادتها امام المحكمه انها نقلت زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه