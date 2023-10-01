"الضفة الأخرى" داليا عبد الرحيم تدق ناقوس الخطر حول إعادة الحضور الإخواني

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الحضور الإخواني كان لافتًا في الحرب الشيشانية والأفغانية من قبل، وبطبيعة الحال لا يبدو مستغربًا أن يتكرر الأمر في الحرب الأوكرانية الحالية.

وعقّبت «عبد الرحيم» خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» قائلة: «ما نُريد أن ننبه إليه منذ الآن هو أن الخطر قادم بالضرورة.. ونهاية الحرب ستكون بداية للصعود الإرهابي في أوروبا وغيرها من المناطق».

وأضافت: «أننا لا نُهمل التاريخ ووثائقه وأحداثه؛ لكننا نبدي اهتمامًا كبيرًا بما قد يترتب على معطيات التاريخ والواقع من تداعيات ونتائج تطول المستقبل وما يحمله من أخطار».

وكشفت عن الدور الخطير الذي لعبته وما زالت تلعبه منظمة "الرائد"، وهي الغطاء الحقيقي الذي يتحرك من خلاله جماعة الإخوان الإرهابية لنشر أفكارهم وتدعيم عملياتهم الإرهابية.