الجيش الروسي يعلن إسقاط مقاتلة جوية أوكرانية واعتراض 6 صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25"، واعتراض 6 صواريخ، وتدمير 37 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "الدفاع الروسية" - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مستوطنة "كليشيفكا" بدونيتسك.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أيضا 5 صواريخ من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس"، وقنبلة ذكية من طراز "جيه دام"، كما دمرت 37 طائرة بدون طيار أوكرانية في اليوم الماضي، في لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا.

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة إلى مستودع صواريخ وذخائر المدفعية الأوكرانية في محيط منطقة نيكولاييف، وقمعت عمليات فريقين للتخريب والاستطلاع في منطقة خيرسون.

وأوضح البيان أنه تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين عسكريتين ومدفع "هاوتزر" في منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي، كما تم قمع عمليات فريقي التخريب والاستطلاع التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جزيرة "بيرياسلافسكي".

وفي زابوريجيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 4 هجمات لمجموعات هجومية تابعة للدفاع الإقليمي الأوكراني بالقرب من "بريوتنوي" في منطقة زابورويجيا خلال اليوم الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين في تلك المنطقة، وتضرر 3 مدافع "هاوتزر" ونظام إطلاق صواريخ "جراد" المتعدد.

وفي لوجانسك، صدت القوات الروسية 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء بالجيش الأوكراني في منطقة "تشيرفونايا ديبروفا"، كما تم ضرب القوى البشرية والمعدات العسكرية في منطقة تورسكوي وغابات سيريبريانسكوي؛ ما أسفر عن مقتل 65 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفعين "هاوتزر" في اتجاه "كراسني ليمان".

وفي دونيتسك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها صدت 10 هجمات للجيش الأوكراني بالقرب من "أندرييفكا وكليششيفكا وكراسنوجوروفكا وكورديوموفكا" في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني في تلك المنطقة أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني فقد محطة "بلاستون" لاستخبارات الإشارة في دونيتسك، نتيجة قصف روسي استهدف مواقع القيادة الأوكرانية؛ ما أسفر أيضا عن تدمير أفراد الجيش الروسي لمحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي-18".

وفي كوبيانسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي ضرب القوة البشرية والعتاد للقوات الأوكرانية في المنطقة؛ ما أسفر عن القضاء على ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفعين "هاوتزر" ومركبة قتالية من طراز "جراد"، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة.