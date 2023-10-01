داليا عبدالرحيم تكشف مخطط الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى في أوروبا

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شهر فبراير عام 2022 ولم تنته بعد وربما لن تنتهي قريبًا ليست مجرد صراع عسكري له آثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وقد لا ينتبه الكثير إلى الصلة الوثيقة بين الحركات الجهادية في شرق أوروبا وما يحدث في هذه المنطقة من صراعات وتوترات.

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه عند تحليلنا للحرب لا بد أن نتوقف طويلا أمام دور جماعة الإخوان الإرهابية ونشاط منظماتها في شرق أوروبا، وأبرز هذه المنظمات هي منظمة "الرائد"، وهي الجمعية التي تتبعها جمعيات وتمارس أنشطة بالغة الأهمية والخطورة.

وتابعت: "علينا أن نتوقع تداعيات ونتائج وخيمة بعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، والنموذج الأفغاني ليس بعيدًا، والطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية هم الأداة الأهم للجماعة لتحقيق أهدافها، ويتم تجنيدهم مع التركيز على المصريين الهاربين من أحكام صدرت بحقهم جراء تورطهم في أعمال إرهابية، ومن هؤلاء تبدأ الجماعة الإرهابية في توظيفهم عبر منحهم فرصة الدراسة والملاذ الآمن؛ أما الهدف الحقيقي فهو استغلالهم في بناء هياكل تنظيمية تُهدد قلب أوروبا.