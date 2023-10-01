كواليس تأهل فيوتشر لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.. صور

فاز فريق فيوتشر، برباعية لهدف، على حساب فريق سينجيدا التنزاني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام مساء اليوم الأحد، ضمن إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

لقطة من المباراة

سجل هدف فيوتشر المهاجم أحمد عاطف في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل سينجيدا في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب معروف تشاكي .

وفي الشوط الثاني دخل فيوتشر بقوة وسجل ثلاثة أهداف عن طريق أحمد رفعت وعمر كمال وناصر ماهر في الدقائق 53 و68 و96+6 .

لقطة من المباراة

بهذا الفوز تأهل فيوتشر لدور المجموعات بالبطولة رسميا بمجموع المباراتين 4-2 على حساب فريق سينجيدا، حيث انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 لسينجيدا، والذهاب بنتيجة 4-1 لفيوتشر .

لقطة من المباراة

وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبي فيوتشر وأعضاء الجهاز الفني احتفالات كبيرة بالتأهل لدور المجموعات، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد تأهل فيوتشر لنفس الدور العام الماضي .