سلة الزمالك يصل إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة الدوحة الدولية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بعد المشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي أقيمت في قطر في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الماضي.

وأقيمت البطوله بمشاركة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمه اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

ويقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

وأخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الأحد نادي الزمالك بجدول مباريات الفريق الأول ومرتبط تحت 18 عاما بالقلعة البيضاء في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.

ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق "طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبي".

وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:-