إصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بقرية في الفيوم

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين تطورت الي إشتباكات بالأيدي ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .