خيري رمضان: مشهد رقص الطلاب على "مخصماك" غريب.. بقت نشيد وطني

علق الإعلامي خيري رمضان، على مشهد رقص الطلاب على أغنية "مخصماك" في أول يوم دراسة بإحدى المدارس الخاصة، مشددًا على أن السوشيال ميديا انفجرت بعرض مقطع فيديو استقبال الطلاب بأغنية "مخصماك"، مؤكدا أن هناك رفض شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك من واقف واعتبرها بأنها "ويلكم بارتي".

وأوضح خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا المشهد تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الطلاب يستمعون لهذه الأغنية في الكثير من الحفلات، وعقب ساخرا: "مخصماك بقت نشيد وطني".

ونوه خيري رمضان، بأن المدرسة بدأت الحفل بالنشيد الوطني والأغاني الحماسية والوطنية، مؤكدا أن هناك حالة من الرفض لهذا المشهد، متابعًا: "أغنية مخصماك في هذا المشهد غريبة جدًا".