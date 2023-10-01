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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يسقط في فخ أتالانتا بالدوري الإيطالي

يوفنتوس وأتالانتا
يوفنتوس وأتالانتا
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حسم التعادل السلبي مواجهة يوفنتوس ومضيفه أتالانتا، والتي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب جيويس في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة فرصًا للفريقين، حيث سدد فيجولي لصالح يوفنتوس من حافة منطقة الجزاء وتصدى له حارس مرمى أتالانتا موسو. وفي الدقيقة 35، أهدر مويس كين فرصة أخرى ليوفنتوس، وتصدى موسو له أيضًا.

وفي الشوط الثاني، أطلق فيديريكو كييزا تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى أتالانتا. ثم جرت التبديلات في صفوف الفريقين، ولكن لم يتمكن أي منهما من هز الشباك.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 14 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع نابولي. بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

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يوفنتوس أتالانتا الدورى الإيطالى
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