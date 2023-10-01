مركز السموم بطب بنها: استقبال 335 حالة تسمم خلال شهر سبتمبر

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، برئاسة الدكتورة شيرين الخولي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، اليوم، التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كيماوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات تناول حبة الغلة.

ووفق التقرير الشهري، بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي 335 حالة تسمم، وجرى تقديم الخدمة العاجلة لها، حيث جرى استقبال 171 حالة تسمم دوائي، والتسمم الكيميائي 56 حالة، والمواد البترولية 10 حالات، والغازات السامة 20 حالة، المبيدات الحشرية 46 حالة، المخدرات 19 حالة، و7 حالات تسمم غذائي، و6 حالات أقراص الغلة.

وناشدت الدكتورة نرمين عدلي وكيل طب بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، منبه علي الاهالي بضرورة مراقبة ابنائهم خاصة في سن المراهقة وايجاد بديل لتداول اقراص حبة الغلة القاتلة والتي تؤدي إلى الوفاة.