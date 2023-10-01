الداخلية الألمانية تُموِّل تطوير تطبيق لدعم النساء المتضررات من العنف المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأحد، أنها تمول تطبيق سيتم تشغيله بشكل خفي على الهواتف الذكية لتقديم الدعم للنساء المتضررات من العنف المنزلي.

وأوضحت الوزارة أنها ستمول تطوير هذا البرنامج بـ3.7 مليار يورو حتى نهاية عام 2026.

وذكرت الوزارة أن التطبيق يجري تقديمه في برلين وهانوفر كمشروع تجريبي وقالت إن من المنتظر أن يتم توسيع نطاق تجريبه تدريجيا ليشمل المزيد من الولايات. وقالت إنه تم بالفعل في هذا الإطار تفعيل مذكرات خاصة بالعنف لتوثيق الاعتداءات بشكل يمكن استخدامه من جانب المحكمة وتنويهات عن مؤسسات الدعم بالإضافة إلى نداء طوارئ صامت للحالات الخطيرة الحادة.

وتابعت الوزارة أن من المنتظر أيضا زيادة تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية وسلطات إنفاذ القانون.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر:" العنف المنزلي جزء مخيف من الحياة اليومية بالنسبة للكثير من النساء. وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يترك النساء وحدهن. يسرني أن تطبيق جمعية /بلا عنف في المستقبل/ يضيف مكونا جديدا إلى نظام الدعم والمساعدة القائم".

وذكرت الوزارة في بيانها أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل النساء اللاتي لقين مصرعهن جراء جريمة ارتكبها شريك الحياة الحالي أو شريك الحياة السابق وصل إلى قتيلة كل ثلاثة أيام في عام 2022، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ضحايا جرائم عنف التي ارتكبها الأزواج أو حاولوا ارتكابها وصل إلى أكثر من 157 ألف مجني عليهن. وارتفعت أعداد حالات العنف المنزلي التي سجلتها الشرطة بنسبة 13% في غضون السنوات الخمس الأخيرة.