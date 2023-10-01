مصطفى محمد يقود نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

أعلن بيير أريستوي المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة رين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف رين المباراة على ملعب "روازون بارك"، وتقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، واعتمد أريستوي على الثلاثة الدولي المصري مصطفى محمد لقيادة الهجوم حيث يقدم أداءً رائعًا مع الفريق هذا الموسم، وسجل 5 أهداف في 6 مباريات.

ويبدأ نانت المباراة أمام رين بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: دوفيرين - كومارت - كاستيليتو - ميرلين.

خط الوسط: دوجلاس أوجستو - بيدرو شيريفيلا - مولات - صامويل موتوسامي - موسيس سيمون.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل رين المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن نانت الذي يمتلك نفس عدد النقاط ويحتل المركز الثالث عشر.

