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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. محمد نجيب يكشف دور علماء الأزهر في حرب أكتوبر

الدكتور محمد نجيب،
الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف
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قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف له دور بناء فى كل زمان فى مصر، لافتا إلى أن علماء الأزهر كان لهم دورا كبيرا فى معركة السادس من أكتوبر عام 1973.

وتابع العالم الأزهرى، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "دور رجال الأزهر كان يتمثل فى الخطب والدعم، وكان يزرعون العقيدة والإيمان فى نفوس الجنود، فى مصر لدينا موروث بأن الأرض عرض، فكنا ندافع عن عرض هو أرض".


واستكمل: "رجال الأزهر على عاتقهم دور كبير جدا اسمه توحيد الصف، وتوحيد المصريون جميعا سواء جيش وشعب الكل على كلمة سواء، ليتمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى".
 

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الدكتور محمد نجيب الأزهر الشريف معركة السادس من أكتوبر
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