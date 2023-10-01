رئيس مهرجان المونودراما يكرم صبحي وسليم والمهدي والظنحاني وكسيبري بالأوبرا

كرم الدكتور أسامة رؤوف، رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، خمسة رموز مسرحية، وهم: الفنان والكاتب والمخرج المسرحي محمد صبحي، من مصر، الشاعر والكاتب محمد سعيد الظنحاني، رئيس مهرجان الفجيرة للمونودراما من الإمارات، والسفير علي المهدي من السودان، والمخرجة والأكاديمية فالبونا كسبيري من إيطاليا، واسم الشاعر والناقد الدكتور الراحل مصطفى سليم، وتسلمته زوجته شيماء الورداني.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، والمقام الآن بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور أسامة رؤوف، رئيس المهرجان، والفنان رياض الخولي، والفنان محمد صبحي، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمد أبو داوود، والفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ولفيف من الجاليات العربية والأجنبية.

وقدم الحفل الفنان تامر ضيائي، والذي بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه فقرة فنية لفرقة "أوكرديونلا" لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وفيروز الممزوجة بالإيقاع الغربي، والتي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الأجنبية منها "سواي" وغيرها.

ويشارك بالدورة السادسة من المهرجان ١٠ عروض من عدة دول بجميع أنحاء العالم ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى ٤ عروض تقدم على منصتي "الحكواتي" و"شاشة المونودراما"، والتي تشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة حتى 5 أكتوبر الجاري، والتي تقام تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.