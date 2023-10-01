هشام يونس يعلن موعد نتيجة المشتغلين بنقابة الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، موعد إعلان نتيجة لجنة المشتغلين، التي انعقدت نهاية شهر يوليو الماضي.

وقال هشام يونس رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن اللجنة ستعلن نتيجة لجنة المشتغلين التي انعقدت مؤخراً بعد اعتمادها خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وأكدت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين أن لجنة القيد قد انتهت من فحص جميع الإجراءات والنتائج التقييمية للزملاء المتقدمين، وسيتم إعلان قوائم الأسماء فور الانتهاء من اعتماد المجلس خلال أول اجتماع له.