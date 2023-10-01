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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فيديو.. «مخصماك» تشعل الأجواء في مدرسة ابتدائية ببورسعيد وإحالة المسئولين للتحقيق

تفاعل تلاميذ مدرسة
تفاعل تلاميذ مدرسة ابتدائي على أغنية "مخصماك" في بورسعيد
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تداول مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة بورسعيد، فيديو قصير، اليوم الأحد، من طابور الصباح في مدرسة تنيس الابتدائية في محافظة بورسعيد، أثناء تفاعل تلاميذ الصف الأول الابتدائي على أغنية "مخصماك".

وكشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم عن أن الدكتورة هالة عبد العظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أحالت المسئولين بالمدرسة للتحقيق لعدم رفضهم للمشهد والتدخل لوقف مشغل "الدي جي" سريعًا، لافتا أنه تبين أن الخطأ ناتج من مُشغل "الدي جي" الذي جرى التعاقد معه من أجل إحياء احتفالية أول يوم بالعام الدراسي الجديد، وأنه جرى الاتفاق معه على تشغيل الأغاني الوطنية فقط، إلا أنه قام بتشغيل أغنية "مخصماك" وسط الحفل.

وشدد على أن إحالة مسئولي المدرسة للتحقيق بسبب عدم تدخلهم لوقف الأغنية وأنهم يتحملون مسؤولية الواقعة.

رابط الفيديو:

https://youtube.com/shorts/79qfqbDEvY8?si=JzzNWuCs7_AzQugh

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