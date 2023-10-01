سواريز يحرز ثلاثية تاريخية في تعادل ألميريا وغرناطة بالدوري الإسباني

حقق فريق غرناطة تعادلا مثيرا مع ألميريا، بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ألعاب البحر المتوسط، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة ألميريا تسجيل هاتريك تاريخي لأصحاب الأرض عبر لاعبه لويس سواريز، في الدقائق الـ5 الأخيرة من الشوط الأول، وبالتحديد في الدقائق 41 و44 و45، ووفقا لحساب "مستر شيب" المتخصص في إحصائيات الدوري الإسباني، فإن هذا الهاتريك يعد ثالث أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة خلال القرن الحادي والعشرين بعد هاتريك كيفن جاميرو وديفيد فيا على الترتيب.

كما شهدت المباراة تسجيل البلجيكي رامزي رامازاني لاعب ألميريا رقما قياسيا هو الآخر بعدما صنع الأهداف الثلاثة لزميله سواريز، ليصبح أول لاعب يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة على مر تاريخ الدوري الإسباني، وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات.

ولم تكتمل فرحة ألميريا بثلاثية لويس سواريز، حيث تمكن غرناطة من قلب الطاولة وتحقيق ريمونتادا مثيرة وتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقائق 66 و70 و86 عبر لاعبيه بريان زاراجوزا وريكارد سانشيز وميرتو أوزوني على الترتيب.

وبهذا التعادل، رفع غرناطة رصيده إلى 5 نقاط في المركز 19 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما لا يزال ألميريا يقبع في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط.