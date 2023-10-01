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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دجلة بطلا للنسخة الأولى لبطولة كأس السوبر للسيدات

وادي دجلة
وادي دجلة
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توج فريق وادي دجلة بطلا للنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على فريق توت عنخ أمون، في المباراة التي أقيمت على ملعب حسن الشاذلي بنادى الترسانة.
حرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية، على حضور اللقاء وتسليم الكأس للفريق الفائز.
استحدث مجلس إدارة اتحاد الكرة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة، ضمن مساعي الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.

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فريق السيدات وادي دجلة يفوز
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