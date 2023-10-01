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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون لحسم القائمة النهائية لمعسكر أكتوبر

فيتوريا
فيتوريا
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يجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بجهازه المعاون بعد غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة، لحسم القائمة النهائية للفراعنة في معسكر اكتوبر الجاري.
ومن المقرر ان يعقد البرتغالي فيتوريا مؤتمر صحفي يوم 7 اكتوبر الجاري للاعلان عن القائمة النهائية قبل السفر الي الامارات لخوض معسكر الفراعنة الذي يتخلخله مبارتين وديتين امام الجزائر وزامبيا. 
وذلك ضمن خطة استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولتي الامم الافريقية وتصفيات كأس العالم.

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البرتغالي روي فيتوريا اجتماع جهازه
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