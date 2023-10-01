فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون لحسم القائمة النهائية لمعسكر أكتوبر

يجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بجهازه المعاون بعد غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة، لحسم القائمة النهائية للفراعنة في معسكر اكتوبر الجاري.

ومن المقرر ان يعقد البرتغالي فيتوريا مؤتمر صحفي يوم 7 اكتوبر الجاري للاعلان عن القائمة النهائية قبل السفر الي الامارات لخوض معسكر الفراعنة الذي يتخلخله مبارتين وديتين امام الجزائر وزامبيا.

وذلك ضمن خطة استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولتي الامم الافريقية وتصفيات كأس العالم.