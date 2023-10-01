وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة الجمهورية للشركات

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،مساء اليوم الأحد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٦ والتى تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد .

و أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت مسابقات متنوعة تصل لـ ١٣٧ مسابقة بمشاركة ٢١ ألف من ٣١٥ شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة على المستوى التنافسي الذى قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى فى الألعاب التى تضمنتها ، مشيراً أن البطولة خلقت رواجاً رياضياً على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات والتى تأتى ضمن سياسة الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبيناً أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا عاما تلو الأخر مع زيارة أعداد المشاركين بها وقوة المنافسة وكلها عوامل تؤكد مدى نجاح البطولة وتميزها.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيراً أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجيستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

حضر الختام من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتوره سونيا عبدالوهاب وكيل الوزاره التنميه الرياضيه، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضه، الدكتور اشرف البجرمى وكيل الوزاره للمدن الشبابيه محمود عبدالعزير مدير عام الاتحادات النوعيه.