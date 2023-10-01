انطلاق حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بفقرة فنية بالأوبرا

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور أسامة رؤوف، رئيس المهرجان، والفنان رياض الخولي، والفنان محمد صبحي، والفنان سامح الصريطي، والفنان محمد أبو داوود، والفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان لطفي لبيب، ولفيف من الجاليات العربية والأجنبية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه فقرة فنية لفرقة "أوكرديونلا" لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وفيروز، وسيد درويش، الممزوجة بالإيقاع الغربي، والتي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الأجنبية منها "سواي" وغيرها.

ويشارك بالدورة السادسة من المهرجان ١٠ عروض من عدة دول بجميع أنحاء العالم ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي" و"شاشة المونودراما"، والتي تشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة حتى 5 أكتوبر الجاري، والتي تقام تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.