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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تغرم الإسماعيلي 20000 ألف جنيه

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قررت رابطة الأندية المحترفة فرض عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
وجائت العقوبات كالتالي:

مباراة بلدية المحلة وسموحة:

إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل، لاعب نادي بلدية المحلة، مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة إنبي وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة؛ بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد:


توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.


إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول، وذلك لما بدر منه.

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اتحاد الكرة توقيع عقوبات الإسماعيلي
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