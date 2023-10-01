رابطة الأندية تغرم الإسماعيلي 20000 ألف جنيه

قررت رابطة الأندية المحترفة فرض عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجائت العقوبات كالتالي:

مباراة بلدية المحلة وسموحة:

إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل، لاعب نادي بلدية المحلة، مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة إنبي وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة؛ بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد:



توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.



إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول، وذلك لما بدر منه.