مصرع 13 شخصًا على الأقل في حريق بملهى ليلي في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع تسعة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين جراء اندلاع حريق في ملهى ليلي في مدينة "مورسيه" بجنوب شرق البلاد.

وصرح عمدة المدينة خوسيه باليستا أن السلطات تعمل على تحديد سبب الحريق، معربا عن حزنه الشديد جراء الحادث وأن عمليات البحث عن المفقودين لا زالت جارية، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية.

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن الحريق تسبب في دمار جزء من المبنى، فيما لا زالت قوات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا لا زالت معرضة للارتفاع.