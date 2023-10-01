ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 13 شخصًا على الأقل في حريق بملهى ليلي في إسبانيا

حريق
حريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع تسعة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين جراء اندلاع حريق في ملهى ليلي في مدينة "مورسيه" بجنوب شرق البلاد.

وصرح عمدة المدينة خوسيه باليستا أن السلطات تعمل على تحديد سبب الحريق، معربا عن حزنه الشديد جراء الحادث وأن عمليات البحث عن المفقودين لا زالت جارية، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية.

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن الحريق تسبب في دمار جزء من المبنى، فيما لا زالت قوات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا لا زالت معرضة للارتفاع.

ads
حريق ملهي ليلي إسبانيا
ads