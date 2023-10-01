فيوتشر يهزم سينجيدا التنزاني برباعية ويتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

فاز فريق فيوتشر، برباعية لهدف، على حساب فريق سينجيدا التنزاني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام مساء اليوم الأحد، ضمن إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سجل هدف فيوتشر المهاجم أحمد عاطف في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل سينجيدا في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب معروف تشاكي .

وفي الشوط الثاني دخل فيوتشر بقوة وسجل ثلاثة أهداف عن طريق أحمد رفعت وعمر كمال وناصر ماهر في الدقائق 53 و68 و96+6 .

خاض فيوتشر اللقاء بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

بهذا الفوز تأهل فيوتشر لدور المجموعات بالبطولة رسميا بمجموع المباراتين 4-2 على حساب فريق سينجيدا، حيث انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 لسينجيدا، والذهاب بنتيجة 4-1 لفيوتشر .