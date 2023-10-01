بـ«التنورة».. الثقافة والأمن المركزي يحتفلان بالمولد النبوي

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وشهد عزت عطوان مدير عام الفرع الاحتفالية المقامة بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المركزي"معهد التدريب التخصصي"، نشدت خلالها فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي منها «شفيع الله يا طه ومدد يا نبي».

التنورة

وقدمت فرقة «الحرية» للفنون الشعبية، فقرة التنورة الصوفية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

فرقة أبو قير للموسيقى

وتغنت فرقة «أبو قير» للموسيقى العربية، بمجموعة من الأغنيات «أم النبي، عليك سلام الله، سلام الله يا طه، لاجل النبي، المسك فاح».

وقدمت فرقة أطفال «أوبرا عربي»، مجموعة من الفقرات تنوعت ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات من أبرزها «أيام الأسبوع، طيور النورس، قدم الخير، ملاية لف، جرس الفسحة، معانا ريال، خشب في خشب».

قصر ثقافة الشاطبي

وشهد قصر ثقافة الشاطبي لقاء بعنوان "العلاقات العامة واللغة الناعمة" أداره المستشار إبراهيم عبد الله، تحدث خلاله عن مفهوم العلاقات العامة وأهميتها في التعاملات الفردية والجماعية، كونها لغة التقارب والالتقاء والتواصل بين الأفراد والمجتمعات.