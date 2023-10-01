رئيس البارالمبية يهنىء منتخب الصم لصعوده إلى الدور قبل النهائى لكأس العالم

قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، التهنئة إلي المنتخب القومى لكرة القدم للصم، وذلك بعد الفوز على منتخب المانيا بضربات الترجيح 3/4 فى ماراثون كروى صعب.

لعب المنتخب شوطى المباراه الاصلى بجانب الوقت الإضافى ثم الضربات الترجيحية أمام منتخب عنيد ليصعد عن جدارة إلى الدور قبل النهائى فى كأس العالم والذى يقام فى ماليزيا فى الفتره من 23 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر القادم.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن المنتخب ظهر بشكل ممتاز خلال مسيرته فى المونديال حيث حقق العلامه الكاملة بالفوز فى جميع المباريات التى خاضها مع الفرق المنافسة أمام كلا من المانيا مرتين وامريكا وماليزيا وغانا.

وأضاف الدكتور حسام بأنه سعيد بالانجازات التي يحققها لاعبوا المنتخب القومى للصم، واللجنه البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج.