ضبط 268 بطاقة تموينية بأحد منافذ مشروع جمعيتى بالإسكندرية

أصدر المهندس احمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على البقالين ومنافذ مشروع جمعيتى حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

وقامت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق الادارة، بحملة أسفرت عن ضبط أحد منافذ مشروع جمعيتى وذلك لحيازته وتجميع عدد ٢٦٨ بطاقة تموينية بغرض الاتجار والتربح من أموال الدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة البقالين ومنافذ مشروع جمعيتى حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.