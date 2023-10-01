رياضة الدقهلية تحيل المدير التنفيذي والفترة الصباحية بمركز شباب كفر العرب للتحقيق

قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة وتفتيش مفاجئ لمركز شباب كفر العرب التابع لإدارة شباب طلخا، لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية بإدارة شباب طلخا.

فيما تلاحظ من خلال الزيارة المفاجئة للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عدم تواجد المدير التنفيذي بمركز شباب كفر العرب،بالإضافة إلى غياب جميع العاملين خلال الفترة الصباحية بمركز الشباب، لذلك قامت بإحالة المدير التنفيذي، والعاملين بالفترة الصباحية بمركز شباب كفر العرب للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أثناء زيارتها المفاجئة اليوم لمتابعة الهيئات الشبابية بإدارة شباب طلخا على الطبيعة، والوقوف على مدى الالتزام والانضباط، على عدم التهاون مع اى مقصر في عمله، وفى نفس الوقت مكافأة من يجتهد في عمله، وان اى قرار يتخذ لا يمكن الرجوع فيه طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه الزيارة المفاجئة اليوم للهيئات الشبابية بإدارة شباب طلخا، فى إطار إهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بكل إدارة فرعية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة التى سوف تقوم به الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.