مران بدني قوي للاعبين الإسماعيلي قبل لقاء الأهلي.. صور

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الاتحاد السكندري الأخير تدريبات على الملعب الفرعي ضمن برنامج الإعداد للقاء فريق الأهلي يوم ٨ أكتوبر الجاري في قمة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي.

وخلال المران، أدى اللاعبون تدريبات بدنية بغرض الارتقاء بالجوانب البدنية وذلك تحت إشراف أحمد سامح مخطط أحمال الفريق.

كما تطرق المران لتدريبات خططية منها التحول السريع من الجانب الدفاعي للهجومي فضلا عن سبل التمرير في المساحات الضيقة تحت الضغط.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بهدف الوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

ويتواجد الإسماعيلي بالمركز السابع برصيد ثلاث نقاط بعد انتصار مثير علي فريق الاتحاد السكندري في الجولة الثانية بالدوري الممتاز.