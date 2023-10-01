"كاف" يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباريات الأهلي بالدوري الأفريقي

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والشركة المنظمة لبطولة الدوري الافريقي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قواعد حضور الجماهير للمباريات في المسابقة الجديدة.

ويشارك الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي التي تنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري، حيث يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، علي ملعب بنجامين ماكابا في دار السلام.

كان "كاف" تلقى خطابا رسميا من الشركة الإيطالية المنظمة للدوري الإفريقي بشأن قواعد حضور الجماهير للمباريات في البطولة حيث أرسلت الشركة عدة خطابات لعدد من الاتحادات التي تشارك أنديتها في البطولة، للتأكيد على الحضور الجماهيري في جميع المباريات وتسهيل طرق بيع التذاكر لكافة الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب.



وأرسلت الشركة الإيطالية أيضا خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن حضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة في استاد القاهرة الدولي في كل مباريات الأهلي بالبطولة بداية من مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر ولقاء الإياب بنصف النهائي يوم1 نوفمبر في حال تأهل الأهلي لمواجهة الفائز بين صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكذلك 11 نوفمبر في حال تأهل الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.





وطلب النادي الأهلي من وزارة الداخلية الموافقة على حضور السعة الكاملة من الجماهير في مباريات الفريق في بطولة الدوري الأفريقي بداية من لقاء العودة ضد فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

وترغب إدارة القلعة الحمراء، التحرك مبكرًا بخصوص ملف الحضور الجماهيري في إقناع الأمن بتنفيذ مطلبها نظرًا لأهمية مباريات البطولة والرغبة في حصد لقبها وحال نجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.