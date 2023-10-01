خبير: لم نشهد نهضة شاملة منذ محمد علي إلا في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مؤتمر حكاية وطن الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس السيسي، هو حكاية تتجسد في قائد يقود بلده للتنمية والتطوير، مشيرا إلى أن المؤتمر يكشف ما فعلته الدولة خلال 9 سنوات مضت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر حكاية الوطن يعبر عن المواطن المصري، لافتا إلى أن المؤتمر تحدث عن محاور التعليم والصحة والتأكيد على أن المواطن المصري وهو الثروة للدولة.

وأشار إلى أن هناك رؤية سياسية لإعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لم تشهد أي نهضة شاملة منذ عهد محمد علي وحدثت مع وجود الرئيس السيسي وقيادته للدولة.

كما أكد أن مصر تشهد مسيرة تنمية كبيرة بمختلف المجالات، لافتا إلى أن المسيرة متواصلة رغم كافة التحديات والصعاب التي تواجه مصر خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تضرب دول العالم.

وأوضح أن الرؤية السياسية أساسها المواطن المصري، مشددا على أن الرئيس السيسي عازم على بناء مصر بمختلف المجالات.

وأشار إلى أن انضمام مصر لعضوية البريكس يتيح أسواق جديدة للصادرات المصرية، كما يفتح شراكات لجذب الاستثمارات، كذلك تبادل العملات مع الدول الأخري وهو التعامل مع المتغيرات الجديدة العالمية وإنهاء الاحتكار الاقتصادي في الدولار والقضاء على هينمة القوى العظى والتحكم في دول العالم، وهو يعد تنوعا في دوائر مصر السياسية.